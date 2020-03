O Sporting anunciou a saída de Silas à CMVM.

Leia o comunicado na íntegra:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação por mútuo acordo dos contratos de trabalho entre a Sociedade e os seguintes treinadores da equipa principal de futebol: - Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) - José Pedro Alves Salazar - Rui Fernando Caldas Nunes - Pedro Miguel Morais Alves.

[Artigo em atulização]