VÍDEO: Bernardo bisa, Doku faz quatro assistências e City aplica «chapa 6»

O Manchester City aplicou uma goleada das antigas ao Bournemouth (6-1), numa partida da 11.ª jornada da Premier League.

Com Bernardo Silva e Rúben Dias de início, o campeão inglês e europeu contou com um inspiradíssimo Doku para quebrar a resistência dos «cherries». O internacional belga desbloqueou o jogo com um remate em jeito à entrada da área e volvidos três minutos, deu «um nó» ao adversário e serviu Bernardo Silva para o 2-0.



O City não tirou o pé de acelerador e resolveu a partida aos 37 minutos graças a um golo de Akanji. Guardiola retirou Haaland ao intervalo e os «citizens» ainda viram o Bournemouth marcar, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.



Esta era, de resto, a tarde de Doku. O ex-Rennes serviu Foden para o quarto golo da tarde no Etihad e completou o «póquer» de assistências aos 84 minutos. Lançado pelo belga, Bernardo driblou um adversário e picou a bola à saída de Radu - classe!







Pelo meio refira-se que o Sinisterra anotou o golo de honra do conjunto de Iraola.

O 6-1 final foi anotado por Aké a dois minutos do final. Nos outros jogos desta tarde, Everton e Brighton empataram a uma bola - Chermiti não foi opção, Beto entrou aos 90 minutos.



A armada lusa do Wolverhampton perdeu frente ao Sheffield United (2-1). O golo do triunfo dos «blades» foi anotado de penálti por Norwood, aos 90+10, a punir uma falta de Fábio Silva na área.

Gary O'Neil apostou em José Sá, Toti Gomes e Semedo na equipa titular e fez entrar Fábio Silva para os dez minutos finais.



Já o Crystal Palace foi a Turf Moor bater o Burnley (2-0) enquanto o Brentford bateu o West Ham (3-2) num duelo londrino.

Classificação da Premier League