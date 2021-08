Lionel Messi não vai seguir ligado ao Barcelona, anunciou o clube.

O emblema catalão um comunicado há instantes.

COMUNICADO

Apesar de ter chegado a um acordo entre Barcelona e Leo Messi e con a clara intenção de ambas as partes de firmar um novo contrato no dia de hoje, não se poderá formalizar o acordo devido a obstáculos económicos e estruturais (normativa da La Liga).

Ante esta situação, Lionel Messi não continuará ligado ao FC Barcelona. As duas partes lamentam profundamente que finalmente no se possam cumprir os desejos tanto do jugador como do clube.

O Barcelona quer agradecer de todo o coração a entrega do jogador ao engrandecimento da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessal e profissional.