Portugal registou mais nove mortes e 1.289 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.

O número de novos casos baixou ligeiramente, depois de na véspera se ter registado um pico de 1.382 novos casos, mas o número de mortos voltou a crescer de quatro para nove.

A maior parte das novas infeções continuam a verificar-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 461 casos, mas também na Região Norte (+369), Região Centro (+301), Algarve (+88), Alentejo (+23), Madeira (+35) e Açores (+12).

No que diz respeito às vítimas mortais, seis foram registadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, mais duas na Região Centro e ainda outra no Alentejo.

Já o número de doentes internados voltou a baixar nas últimas 24 horas para 345 (menos 12), tal como o número de internados em Cuidados intensivos, menos sete num total de 66.

Quanto à incidência, a nível nacional, há 106,1 casos por cada 100 mil habitantes e o R(t) está, nesta altura, em 1,04 a nível nacional.

