O Arouca venceu este sábado a Oliveirense por 2-1, em jogo da 11ª jornada da II Liga, e manteve-se perto dos lugares de subida.

Uma grande penalidade convertida por João Basso, aos 25 minutos, deu a vantagem ao Arouca, com Bortoluzo a repor a igualdade já na segunda parte (72). O golo do triunfo do Arouca surgiu aos 76 minutos, na sequência de um remate de Lawrence Ofori.

Com este triunfo, o Arouca recuperou o quinto lugar, com 19 pontos, enquanto a Oliveirense sofreu a quarta derrota consecutiva e pode terminar a ronda em zona de despromoção.