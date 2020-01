A equipa de basquetebol do Benfica venceu nesta terça-feira o Bakken Bears, da Dinamarca, por 90-79, em encontro referente à terceira jornada do Grupo I da segunda jornada da Taça da Europa.

Os encarnados sobem desta forma à liderança do grupo, com cinco pontos, por troca com a equipa dinamarquesa.

Na próxima jornada, a 22 de janeiro, o Benfica joga na Bélgica frente ao Spirou Charleroi.