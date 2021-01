O Nacional-Sporting vai jogar-se nesta sexta-feira às 18h00, confirmou a Liga, depois de ter ficado claro que não se ia disputar a partida inicialmente marcada para esta quinta-feira, às 18h30.

O vento forte que assolou a Choupana, devido à tempestada Filomena, fez com que não houvesse condições para o jogo se realizar, uma vez que a bola rolava sozinha - tal facto impede, por exemplo, a execução de bolas paradas - e as marcações desapareciam rapidamente.

De referir que o Sporting joga na segunda-feira, novamente na Madeira, mas desta feita com o Marítimo, às 21h15, para a Taça de Portugal. Sendo o jogo frente ao Nacional às 18 horas de sexta-feira, permite aos leões cumprirem as 72 horas regulamentares, uma vez que a partida irá terminar sensivelmente 73 horas antes do início do jogo segunte.

Já o Nacional defronta o FC Porto na terça-feira, também para a Taça de Portugal, cumprindo facilmente as 72 horas,

