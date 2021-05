O Valência venceu esta tarde o Valladolid, por 3-0, e o lateral português Thierry Correia apontou um dos golos da equipa.

Gonçalo Guedes foi titular e Ferro não saiu do banco da equipa «Che», que se adiantou no marcador com um bis de Maximiliano Gómez, antes de Thierry Correia sentenciar o resultado final aos 80m.

Noutro jogo desta tarde, o Eibar venceu em casa do Getafe, por 1-0. A equipa basca jogou com Paulo Oliveira a titular e teve Rafa Soares e Kevin Rodrigues no banco.

Apesar do triunfo, o Eibar continua no último lugar da classificação, com 29 pontos, estando a dois da zona de manutenção.

