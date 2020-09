Rio Ave e Boavista defrontaram-se, esta manhã, em mais um encontro de preparação que terminou com igualdade a uma bola.

Os vilacondenses adiantaram-se no marcador à passagem do minuto 7, através de um golo de Bruno Moreira, servido na esquerda por Matheus Reis. Os axadrezados empataram no segundo tempo, numa altura em que os dois treinadores já tinham feito algumas alterações.

A equipa de Mário Silva disputou, assim, o último jogo particular, antes do arranque oficial da temporada, a 17 de setembro, na visita aos bósnios do FK Borac, em jogo a contar para a 2ª Pré-Eliminatória da Liga Europa.

O Boavista ainda não venceu nesta pré-temporada e prossegue a preparação da viagem à Madeira, para defrontar o Nacional, na primeira jornada do campeonato.