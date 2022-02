O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, voltou a elogiar Diogo Jota, após o português ter marcado os dois golos da equipa na vitória sobre o Leicester, nesta quinta-feira, por 2-0, na Premier League (classificação no final do texto).

«O segundo golo é um golo brilhante. Uma jogada de contra-pressão. Adorei. O teve um pequeno momento de génio para pôr a bola no sítio certo. O primeiro golo é daqueles que surgem quando se está a marcar em série, está-se no lugar certo. Ele está nesse momento. Muito feliz por ele e por nós», disse o alemão, que ainda lembrou a contratação do português ao Wolverhampton.

«Tínhamos a sensação de que ele poderia fazer. Não foi uma pechincha ou o que quer que seja e não o contratámos de graça! Mas esperávamos [que ele pudesse desenvolver nisto]. Ainda é um jovem rapaz. Com todo o respeto, mas também criamos mais oportunidade do que o Wolves fazia. Pensámos mesmo que ele poderia ser um jogador excecional. Ele já o era, mas com certeza melhorou.»

Klopp considerou que «o Leicester é uma equipa muito boa», mas não se deixou surpreender: «A tática foi um pouco como eles jogaram contra nós no primeiro jogo do campeonato.»

O treinador analisou que o Leicester não teve muitas finalizações, «mas houve momentos em que o Liverpool se teve de defender».

Klopp concluiu depois: «Tivemos as maiores chances e merecemos a vitória. Não foi o melhor jogo que já fizemos, mas foi bom o suficiente para vencer».



CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE