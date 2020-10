O Sporting-Gil Vicente, jogo adiado da primeira jornada da Liga, foi reagendado para o dia 28 de outubro.

O apito inicial está marcado para as 21h45, algo que a Liga justifica, em comunicado, com o «acordo existente no Memorando de Entendimento entre a UEFA e as Ligas Europeias, que impede a sobreposição de jogos das primeiras ligas, no caso português a Liga NOS, com jogos da UEFA Champions League».

Para essa data estão agendados jogos da segunda jornada da Liga dos Campeões, incluindo um Juventus-Barcelona (20h). O FC Porto joga no dia anterior, 27 de outubro, frente ao Olympiakos.

De recordar que o jogo entre Sporting e Gil Vicente foi adiado devido aos vários casos de covid-19 detetados nas duas equipas. O encontro chegou depois a estar agendado para esta semana, de 12 a 16 de outubro, mas a eliminação europeia do Sporting abriu outras possibilidades, pelo que o encontro foi agora reagendado para 28 de outubro.

