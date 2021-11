A Dinamarca averbou a primeira derrota na fase de qualificação do Mundial 2022, ao perder esta noite por 2-0 frente à Escócia, no Hampden Park, em Glasgow.

John Souttar (35m) e Che Adams (86m) fizeram os golos do triunfo dos escoceses, que vão marcar presença nos play-offs. Por sua vez, a Dinamarca já havia garantido o primeiro lugar do grupo (com nove vitórias em nove jogos) que lhe garante apuramento direto.

Nos outros jogos do Grupo F, a Áustria venceu a Moldávia por 4-1, enquanto Israel bateu as Ilhas Faroé por 3-2.