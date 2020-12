O Sp. Braga carimbou o passaporte para a Final Four da Taça da Liga, em Leiria, à boleia de um hat-trick de Paulinho no triunfo sobre o Estoril (3-1). O avançado internacional português apontou os três golos com que os guerreiros bateram o líder da 2.ª Liga, continuando assim a defender o troféu do qual é detentor.

Com uma exibição competente quanto baste perante um adversário que vinha de eliminar da Taça de Portugal uma equipa do principal escalão, o Boavista, o Sp. Braga não facilitou e marca uma espécie de cimeira em Leiria entre as quatro equipas mais fortes do nosso futebol.

Sem poupanças perante o líder do segundo escalão, o Sp. Braga apresentou o onze mais rotinado foi igual a si mesmo independentemente da competição em causa, cedo demonstrando a intenção de confirmar seu estatuto.

Marcardor aberto à segunda

A exibição não foi propriamente brilhante, mas foi competente. Os guerreiros colocaram-se vantagem logo aos catorze minutos na transformação de uma grande penalidade por intermédio de Paulinho após Crespo ter derrubado Ricardo Horta na área.

Entrada imprudente do médio, que ainda viu Thiago defender o primeiro remate de Paulinho, mas na recarga o atacante do Sp. Braga atirou mesmo para o fundo das redes. Paradinha e corrida lenta de Paulinho para o esférico a não iludir o guardião canarinho, valendo a ressaca aos bracarenses.

Superioridade arsenalista explanada no marcador, mantendo-se a equipa de Carlos Carvalhal alerta e a bloquear com afinco os contragolpes estorilistas, essencialmente as investidas individuais de Vidigal na esquerda.

Ia abrindo algumas brechas o Estoril na sua intenção de sair a jogar, entregando muitas vezes a bola à forte pressão arsenalista. Exemplo disso mesmo é a primeira jogada do segundo tempo em que Fransérgio rouba a bola a Gamboa e, completamente isolado no coração da área remata com estrondo ao travessão.

Recompôs-se o conjunto da linha deste abanão e teve um bom período, em que assumiu as despesas do jogo em terrenos adiantados, ainda que sem lances de perigo. Várias trocas de bola nas imediações da área bracarense ameaçavam ser prometedoras, mas ia faltando lucidez.

Paulinho contra a incerteza

Sacudiu a pressão o Sp. Braga ao chegar ao segundo golo quando estava prestes a cumprir-se uma hora de jogo. Paulinho bisou e indicou o caminho de Leiria, da Final Four, aos bracarenses. Passe de Ricardo Horta a cruzar todo o terreno, proporcionando a Esgaio um serviço simples para Paulinho finalizar de primeira para o fundo das redes.

Uma vantagem de dois golos que, contudo, durou apenas quatro minutos. André Franco reduziu a desvantagem pouco depois ao aproveitar um cruzamento da esquerda para rematar de primeira na meia-lua, batendo Matheus.

Só que Paulinho ainda tinha mais um triunfo na manga, apontando o terceiro golo da sua conta pessoa de forma a acabar, definitivamente, com as dúvidas. Cavalgada de Galeno na esquerda culminada com o passe para o corredor central, com Paulinho a disparar novamente de primeira.

Hat-trick do ponta de lança, a ser o nome maior do triunfo arsenalista perante os canarinhos. Detentor do troféu, o Sp. Braga está novamente na Final Four da Taça da Liga.