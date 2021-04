A UEFA e três Ligas europeias (Inglaterra, Espanha e Itália) comunicaram neste domingo que estão a par de movimentações de alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos no sentido de criar a chamada Superliga.



«Soubemos que alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos podem estar a ponderar anunciar a criação da chamada Super League. Se isso acontecer, queremos reiterar que nós continuaremos unidos nos nossos esforços para travar este projeto cínico, um projeto baseado nos interesses de alguns clubes numa altura em que a sociedade precisa, mais do que nunca, de solidariedade», é possível ler-se.



No comunicado conjunto, é reiterado que essas equipas serão afastadas das competições domésticas e os jogadores não poderão representar as respetivas seleções.



A missiva é divulgada pela UEFA, em comum acordo com a Federação inglesa de futebol e a Premier League, a Federação espanhola de futebol e la Liga e a Federação italiana de futebol e a Serie A.



O organismo que gere o futebol europeu agradece a «outros clubes de outros países, especialmente os clubes franceses e alemães, que recusaram aderir a este projeto.»



Refira-se que, na segunda-feira, será realizada uma reunião do comité executivo da UEFA, com o formato das competições de clubes da UEFA após o ano de 2024 e atualizações sobre o Euro 2020 entre os pontos em agenda.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.



