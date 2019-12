Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Sp. Braga por 2-1 para a Taça de Portugal:

«Fizemos uma exibição sólida. Criámos várias oportunidades de golo, nem sempre fomos consistentes na nossa organização ofensiva, em particular num ou noutro momento na primeira parte, pelo posicionamentos dos médios.

Na segunda parte [depois do 2-1] senti a equipa cansada e preocupada em segurar o resultado, mas o mais importante foi conseguido.

Marcámos dois golos e oferecemos mais uma vez uma boa exibição aos nossos adeptos.»

Vínhamos de ciclo terrível e hoje sentiu-se um pouco isso. Nos últimos dez minutos perdemos muita bola na organização ofensiva e tentámos sair mais longo porque sentimos a equipa retraída. O nosso objetivo é recuperar, fazer um bom jogo em Setúbal [Taça da Liga] e ter uma reentrada forte nas competições e no ano novo.»

[Sábado vai dar descanso a alguns jogadores?]

«Sobre isso, vamos mantendo a coerência do que foram as nossas decisões. Quando falo em cansaço, não é de correr, mas de concentração. De perder passes fáceis e insistir nas mesmas soluções. A equipa esteve sempre fresca. A equipa está cansada por estar concentrada em fazer as coisas bem feitas.

Senti isso nos últimos dez minutos e foi por isso que decidi colocar o Samaris e fechar o jogo.

Penso que criámos mais duas ou três boas oportunidades para marcar o golo. O cansaço é de sair de uns jogos e entrar noutros. Frescura mental para perceber o que o jogo pede a cada momento, principalmente nos últimos dez minutos de hoje.»