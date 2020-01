O Farense e o Sp. Covilhã empataram sem golos no Algarve, em jogo a contar para a 17.ª jornada da II Liga.

Com este resultado, os algarvios elevam para três o número de partidas seguidas sem ganhar, todas desde a viragem do ano, e podem ver o Nacional deslocar na frente do campeonato.

Apesar do momento menos auspicioso, o Farense está ainda seguro na zona de promoção por quatro pontos.