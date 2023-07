Xavi Simons, médio neerlandês que na última época representou o PSV Eindhoven (22 golos e 12 assistências em 48 jogos e foi o melhor marcador da Eredivisie com 19 golos), é reforço do RB Leipzig, anunciou o clube germânico nas redes sociais. O jogador chega por empréstimo do Paris Saint-Germain, que acionou a cláusula de recompra junto do clube neerlandês.

O jogador afirma ter tomado a melhor decisão. «A Bundesliga é uma das melhores ligas da Europa e o RB Leipzig é uma das melhores equipas da Bundesliga. Vir para Leipzig é o passo certo para mim, porque o RBL mostra constantemente como desenvolver jovens jogadores e ter sucesso com eles», afirmou em declarações ao site do clube.

Simons referiu também que está entusiasmado por juntar-se a um clube que joga regularmente na Liga dos Campeões, cujo plantel combina de forma perfeita muitos jogadores jovens e experientes, e uma equipa que tem uma grande ambição de sucesso.

«Estou a juntar-me a um clube que joga regularmente na Liga dos Campeões. O plantel tem a combinação perfeita de muitos jogadores jovens e experientes e todo o clube tem fome de sucesso. Fiquei imediatamente impressionado com o estilo de jogo do RB Leipzig e acredito firmemente que as minhas qualidades se adequam bem a esta equipa e que podemos conseguir muito juntos. Mal posso esperar para jogar com os meus novos companheiros e para começar a nova época. Leipzig - mal posso esperar», disse. Simons irá vestir a camisola nº. 20.