Muitos negócios já se fizeram, outros tantos ainda estão por fazer.

O mercado de transferência continua aí, e em força. Este domingo, por exemplo, João Félix é notícia em França.

De acordo com o L'Équipe, o empresário do avançado do Atlético de Madrid, Jorge Mendes, ofereceu-o ao Paris Saint-Germain, mas a resposta parisiense foi negativa. Permanece assim incerto o futuro de Félix.

Mas se Félix não interessa, Harry Kane interessa, e muito: o PSG está pronto para superar a oferta do Bayern Munique por Harry Kane, avançado do Tottenham. Segundo o The Times, a equipa francesa só precisa de saber se o avançado vê com bons olhos a mudança para França.

Mas há mais a ser falado neste domingo, como o futuro de Andre Onana e Khvicha Kvaratskhelia. Não se perca, está tudo aqui.