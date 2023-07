Pedro Gonçalves falou das primeiras impressões do Sporting para 2023/24, depois do empate com os belgas do Genk (1-1) e, em declarações à CNN Portugal, acabou por revelar que vai renovar contrato com o Sporting brevemente.

«Isso do mercado são vocês [jornalistas] que falam, a mim não me chegou nada. Estou contente no Sporting, penso que daqui a umas semanas vou renovar, depende do Hugo Viana e do mister. Estou aqui de corpo e alma e estou muito contente», destacou o jogador logo após o final do jogo no Estádio do Algarve.

Quanto ao teste com o Genk. «Temos duas semanas de trabalho com esta tática, estamos a tentar aprimorar. Há momentos em que estamos bem, outros em que estamos mal, mas é continuar a trabalhar para no primeiro jogo estarmos perfeitos», referiu.

Pote falou ainda das expetativas para a nova temporada. «Todos os anos temos vindo a crescer como equipa. No ano passado houve algumas nuances em que não estivemos tão bem, mas este ano vamos tentar trabalhar o melhor possível para estarmos melhor do que o ano passado e fazer uma excelente época», destacou ainda.