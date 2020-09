Pako Ayestarán abordou a sua estreia como treinador do Tondela, na Liga, e destacou a vontade de vencer na receção ao Rio Ave.

«A equipa está muito concentrada, [os futebolistas estão] muito intensos, com muita vontade de que comece o jogo e estamos preparados. Temos jogadores com muito potencial e há muito onde temos de melhorar», afirmou o antigo adjunto do Benfica, que agora é técnico dos beirões.

Sobre o Rio Ave, Pako Ayestarán reconhece que é uma «equipa com muita qualidade»: «Sabemos que é uma equipa que tem iniciativa, é pró-ativa e trata de acumular muitos jogadores no meio, e isso sempre dificulta, e vamos ver se somos capazes de fazer o nosso jogo.»

Com o mercado a fechar em 6 de outubro, o técnico da equipa beirã deixa tudo em aberto sobre a contratação, ou não, de novos reforços, uma vez que «cada jogo é uma oportunidade, tanto para analisar os aspetos positivos como as coisas que têm de ser melhoradas».

O Tondela recebe o Rio Ave este domingo, pelas 21 horas, no Estádio João Cardoso a contar para a primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol e, a 48 horas de entrar em campo, realizou testes à covid-19, com resultados todos negativos.