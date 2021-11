Edo Bosch, treinador-adjunto da seleção portuguesa de hóquei em patins, criticou o desfecho do jogo entre a França e a Espanha, que garantiu o apuramento das suas seleções para a final do Europeu.



«Se ontem dissemos que foi um jogo épico e que era um orgulho para esta modalidade, hoje deu-se um passo atrás. Não me identifico com o que se passou no jogo anterior. É um dia triste para o hóquei em patins. Se queremos melhorar esta modalidade, não pode ser com jogos como este», disse o antigo guarda-redes catalão, à RTP.



Após a goleada frente a Andorra (12-1), o guarda-redes Pedro Henriques também lamentou a postura das seleções espanhola e francesa: «É triste, é uma falta de respeito para todos os amantes da modalidade. Espero que tenha sido a ultima vez que tenha assistido a um jogo assim enquanto profissional.»