Portugal regista mais oito mortes e 865 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.



As mortes foram registadas nas regiões de Lisboa (duas), Norte (uma), Centro (três), Alentejo (uma) e Algarve (uma). Cinco das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 e duas entre os 60 e os 69 anos.



Há mais duas pessoas internadas em relação ao dia anterior, num total de 288. 58 destas pessoas continuam nas Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número que no último boletim.



O número de casos ativos subiu ligeiramente, para 30.561, mais 193 do que ontem, registando-se 664 casos de recuperação.