O FC Porto mostrou, através de uma das contas que tem no Twitter, o estado da relva dos Barreiros, horas antes do jogo com os madeirenses.

Já na antevisão, o treinador Sérgio Conceição tinha dito que o relvado no Funchal ia ser mais um adversário para os azuis e brancos. Este é o terceiro jogo que o estádio recebe, depois das receções a Boavista e Sp. Braga, que ali venceram para a Taça da Liga e Liga.