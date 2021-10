O jogo referente à oitava jornada, entre Académica e FC Porto B, vai jogar-se às 11h00, no dia 21 de novembro, informou a Liga.



Recorde-se que a partida em Coimbra estava inicialmente marcada para as 15h30 de 27 de outubro.



Lembre-se que os estudantes ocupam o último lugar da II Liga com apenas dois pontos enquanto a formação secundária dos dragões é 13.ª com 9 pontos.