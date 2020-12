O Atlético Madrid foi ao Anoeta bater a Real Sociedad por 2-0, em jogo da 15.ª jornada da liga espanhola, e, desta forma, reforçou a liderança, passando a contar com mais seis pontos do que o adversário basco. Foi a 300.ª vitória de Diego Simeone à frente dos colchoneros que vão passar o Natal no primeiro lugar.

João Félix foi baixa de última hora, depois de ter acordado com febre esta terça-feira, mas a equipa da casa também não pôde contar com Oyarzabal, também com problemas físicos. Um jogo que começou com forte intensidade das duas equipas, com parada e resposta, mas com escassas oportunidades de golo. Muita luta pela bola, mas nem um remate enquadrado até ao intervalo.

A segunda parte começou com Hermoso como protagonista. O defesa do Atlético começou por chocar com um painel publicitário, recebeu assistência, recuperou e, logo a seguir, abriu o marcador: livre de Carrasco e cabeçada do central espanhol para o primeiro golo da noite.

A Real Sociedad procurou reagir e o jogo tornou-se ainda mais aberto, mas foram os visitantes que voltaram a marcar aos 74 minutos, com Luis Suárez, de costas para a baliza, a passar atrasado para o remate certeiro de Llorente. A Real Sociedad ainda arriscou tudo no ataque e até esteve perto de marcar, num remate de Merquelanz que proporcionou a defesa da noite a Oblak.

O Atlético fez valer, mais uma vez, a extrema eficácia para arrecadar mais três pontos, uma vez que marcou dois golos num total de três remates enquadrados. A Real Sociedad, depois de um início de época surpreendente, continua em queda livre, somando o nono jogo sem vencer.

Ainda esta terça-feira, Huesca e Levante empataram 1-1. A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 31 minutos, numa grande penalidade convertida por Ontiveros, mas os visitantes, com Ruben Vezo a titular na defesa, chegaram ao empate, aos 53 minutos, por Gonzalo Melero.

