Portugal teve mais três mortes e 1497 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas. O nosso país está já na matriz vermelha da zona de risco, com números preocupantes: a incidência é de 128,6 casos por 100 mil habitantes no território nacional e de 129,6 no continente. Números acima dos 120, limite aconselhado para a evolução do desconfinamento.