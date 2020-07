O Bristol City anunciou nesta quinta-feira o fim do empréstimo de Pedro Pereira, jovem lateral que pertence aos quadros do Benfica. O clube inglês recorda que o jogador português foi utilizado em 22 encontros no Championship, marcando dois golos.



Pedro Pereira sofreu uma rotura na coxa, no final de junho, mas ainda disputou mais dois jogos pelo Bristol, o último dos quais na quinta-feira. O clube terminou a época na 12.ª posição da tabela classificativa.



O lateral direito de 22 anos tem contrato com o Benfica até 2022 e falou recentemente em grande entrevista ao Maisfutebol, que pode recordar aqui.