Galeno saiu ao minuto 20 do jogo entre Sp. Braga e Rio Ave com queixas musculares e tem suspeitas de uma lesão no adutor direito, segundo apurou o Maisfutebol.

O extremo brasileiro de 23 anos será reavaliado nas próximas 48 horas.

O tempo de recuperação do jogador dos arsenalistas dependerá do grau da lesão, que poderá obrigar a uma paragem de algumas semanas.

De referir que o Sp. Braga venceu o Rio Ave por 3-0, no fecho da 10.ª jornada da Liga, e recuperou o quarto lugar na classificação da Liga.