FIGURA: Ricardo Horta

Fez-se valer da sua versatilidade, ao serviço da equipa acabando por fazer um golo e uma assistência. Começou ao lado de Paulinho, recuou para a linha central com a saída de Galeno e abriu o ativo em plena pequena área. Sexto golo da temporada, o segundo na Liga a abrir caminho ao triunfo dos guerreiros. Já nos derradeiros instantes fez o passe para Paulinho fazer o terceiro da noite.

MOMENTO: golo de Fransérgio (62m)

Processos simples do Sp. Braga. Passe com grande qualidade de Al Musrati a rasgar a defesa vila-condense, no lado esquerdo Iuri Medeiros teve frieza para tomar a melhor decisão e talento para executar na perfeição. Cruzamento que vale meio golo, Fransérgio correspondeu da melhor forma e sentenciou o jogo.

NEGATIVO: lesão de Galeno

O atacante estava por um fio no que à condição física diz respeito, não tendo descanso nesta série de jogos do Sp. Braga por falta de alternativas, tal como Carvalhal frisou por diversas ocasiões. Esta noite começou praticamente o jogo debilitado, as queixas foram notórias e ao minuto vinte acabou mesmo por ter de ser substituído.

OUTROS DESTAQUES

Iuri Medeiros

Teve um dos remates mais perigosos do conjunto arsenalista na primeira metade, participa de forma discreta no lance do primeiro golo e faz o cruzamento certeiro, com classe, para o segundo golo. Prestação com vários lances de destaque.

Pelé

O destaque deste meio campo do Rio Ave, sendo o epicentro de todo o jogo da equipa de Vila do Conde. Robusto nas abordagens defensivas, criterioso e sem receios a assumir o jogo e a ser um dos primeiros elementos de construção dos vila-condenses.

Al Musrati

Faz dois passes decisivos para indicar o caminho dos dois primeiros golos do Sp. Braga. Sem ser vistoso, o médio líbio acabou por ser decisivo, no meio campo e a lançar o ataque.

Carlos Mané

Sem ponta de lança, o extremo acabou por ser a maior referência ofensiva do Rio Ave. Foi dos seus pés que saíram os principais remates do Rio Ave, na primeira parte. Foi-se abaixo com a equipa no segundo tempo.