O filho mais novo de Patrick Kluivert é, tal como o pai, um avançado talentoso. Esta segunda-feira, Shane assinou o seu primeiro contrato profissional com o Barcelona. O jovem internacional neerlandês já estava no clube há sete anos, desde que se mudou do Paris Saint-Germain para a Catalunha.

Shane segue assim as pisadas do pai, que jogou no Barcelona entre 1998 e 2004. Patrick Kluivert marcou 122 golos em 257 jogos e foi campeão de Espanha em 1999.

«Estou orgulhoso e honrado por assinar o meu primeiro contrato profissional com o FC Barcelona. Obrigado pela confiança», escreveu Shane no Instagram.

O talento do mais jovem Kluivert é conhecido há muito tempo. Aos nove anos de idade, foi o desportista mais jovem da Europa a assinar um contrato de patrocínio com uma marca desportiva.

Nascido nos Países Baixos, conta já com seis internacionalizações pelos sub-16 dos Países Baixos. Vai jogar na equipa sub-18 do Barcelona.