O governo argentino acaba de decretar três dias de luto nacional pela morte de Diego Maradona, avançam diferentes canais noticiosos e agências.

Maradona morreu esta quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

O antigo jogador estava na sua casa, em Tigre, a norte de Buenos Aires, a recuperar da operação de urgência a um coágulo no cérebro.

A carreira de Maradona, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, além dos dois títulos italianos e da Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.