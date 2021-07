A SAD do Benfica garantiu a totalidade das obrigações do empréstimo de 35 milhões de euros, que havia sido lançado no início do mês.

Num documento divulgado esta segunda-feira pela Euronext, pode ler-se que a procura atingiu cerca de 35 milhões e 180 mil euros, o que dá um excesso de quase 200 mil euros.

Este valor foi alcançado graças à participação de 1887 investidores, dos quais 88 investiram mais de 50 mil euros. Apesar do sucesso da emissão, nunca houve tão poucos investidores a comprar as obrigações.

Recorde-se que há pouco mais de um ano, a SAD encarnada lançou um empréstimo obrigacionista que teve uma procura até 70 milhões de euros, cujo valor inicial era de 50 milhões. Ou seja, nessa altura houve um excesso de cerca de 20 milhões.