Declarações do futebolista do Benfica, Pizzi, à BTV, após o empate ante o Marselha (1-1), no Estádio da Luz, no último jogo de preparação para 2021/2022. Pizzi marcou o golo dos encarnados:

«Bom teste, bom treino de preparação. Defrontámos uma boa equipa, com excelentes jogadores, de qualidade, que nos colocaram dificuldades, mas acho que fizemos um bom teste. Agora, pensar já no próximo jogo [Spartak], que é muito importante para todos nós e para o clube.»

«O nosso jogo caracteriza-se muito por uma pressão alta forte, acho que estivemos bem nesse sentido. Faltou aproveitar, quando recuperávamos a bola, mas acho que no geral fizemos um bom jogo, um bom treino, é importante para apanharmos o ritmo de competição e para os mais jovens sentirem o que é jogar neste estádio.»