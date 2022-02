O Sporting bateu o Benfica por 5-2 e conquistou a Taça da Liga de futsal, em Loulé.

Antigo jogador leonino, agora de águia ao peito, Rocha foi expulso logo ao minuto 7, depois de ter deixado Cavinato a sangrar.

Foi o ponto menos positivo de um período inicial do encontro marcado por muitas quezílias e pouco futsal.

O Sporting chegou à vantagem logo depois da expulsão, por Merlim (8m), jogador que aumentou depois a vantagem ao minuto 20.

A equipa de Nuno Dias fez o 3-0 já na segunda parte, por Pauleta (27m), mas depois veio a reação do Benfica, com golos de Bruno Cintra (29m) e do russo Ivan Chishkala (30m).

Um golo de Pany Varela deu maior conforto ao Sporting (35m), e o internacional português fechou depois as contas com um segundo golo (39m), aproveitando um contra-ataque numa situação em que o Benfica arriscava o 5x4.

Esta foi a quarta vez que os leões ganharam o troféu, e têm agora mais uma que os rivais.