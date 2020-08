Corona foi eleito o melhor jogador da Liga 2019/20, na gala Kick-Off desta sexta-feira, em Vila Nova de Gaia.

O extremo/lateral do FC Porto bateu a concorrência do colega de equipa Alex Telles e Pizzi, médio do Benfica, numa votação levada a cabo pelos treinadores e capitães das equipas da prova.

O internacional mexicano foi um dos principais destaques da caminhada vencedora dos azuis e brancos no campeonato, com quatro golos marcados em 33 jogos.

«Quero agradecer à minha família, aos meus filhos, aos meus colegas, e ao staff do FC Porto. O mais importante foi o que conseguimos com a equipa, ganhar estes dois títulos, trabalhámos muito durante a época. Fico muito contente pelos meus colegas e pelo staff. Isto é para os adeptos e para a minha família. Prometo que vamos deixar tudo em campo», disse.

Na II Liga o prémio foi atribuído a Ryan Gauld, médio que pertence aos quadros do Farense, vice-campeão da prova. O escocês contribuiu com 24 jogos e nove golos para o regresso dos algarvios ao escalão máximo do futebol português.

«Estou muito feliz por receber este prémio, porque a Segunda Liga tem jogadores de muita qualidade. Quero dar-lhes os parabéns pelo que fizeram, mas quero agradecer aos meus colegas e a todos os que estão no Farense, porque sem eles não teria conseguido», referiu, numa chamada de vídeo.