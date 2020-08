O golo de pontapé de bicicleta de Zé Luís frente ao P. Ferreira, na 12.ª jornada da Liga foi eleito o melhor da época 2019/20 na gala Kick-off, que decorre na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia.



«Quero agradecer pelo prémio e dar os parabéns aos outros vencedores de prémios. A partir do momento em que a bola saiu do pé do Alex Telles, só tinha que fazer aquilo, preparei bem o remate. Com companheiros como o Alex Telles só temos que estar lá e empurrar para dentro. Fica fácil», referiu, através de uma participação por videochamada.



Recorde o golo: