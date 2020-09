Depois de quatro épocas no Manchester City, Nicolás Otamendi disse adeus a Inglaterra e regressou a Portugal, agora para representar o Benfica.

Na conferência de imprensa de apresentação na nova casa, o internacional argentino justificou a opção pelas águias.

«O Benfica foi quem se interessou por mim e apresentou-me um projeto. Também falei com a minha família e isso foi importante. Vim para aqui para voltar a ter a regularidade que todos os jogadores precisam, e que me permita continuar a estar na seleção argentina. Venho em busca disso, com muita fome de alcançar os objetivos para esta época», disse.

Em sentido inverso segue Rúben Dias, central que foi formado no Seixal e que parte agora para a primeira experiência fora da Luz. Para Otamendi, o central português vai beneficiar da experiência de Pep Guardiola.

«O Rúben vai para um grande clube, com muita organização, vai lutar por tudo. Guardiola é exigente, mas vai ajudá-lo a evoluir e desejo-lhe o melhor», atirou.