Depois de ter confirmado a saída da Juventus, Buffon revelou que não vai prosseguir a carreira em Itália.

«Terminar a história com a Juventus foi a decisão certa. Depois de 20 anos a este nível e numa relação de total respeito mútuo, creio que um jogador como eu não conseguiria ficar aqui como nos últimos dois anos. É certo que vou tentar outra experiência no estrangeiro», disse o guarda-redes de 43 anos, em entrevista à GQ Italia.



«Ainda não tenho a menor ideia para onde vou, mesmo que tudo me leve a sair de Itália, porque a experiência no PSG foi linda para mim. Quero continuar a progredir, quero outras experiências, estar com outras pessoas e aprender outro idioma», acrescentou.

O internacional italiano explicou de que forma lidou com o confinamento devido à pandemia de Covid-19.

«Como homem, diria que lidei muito bem com o confinamento. Ao contrário de muitas outras pessoas, tenho uma situação económica confortável que me ampara em momentos mais difíceis. A pandemia permitiu-me estar mais tempo com a minha família, algo a que nós jogadores de futebol não estamos muito acostumados», referiu.

Lembre-se que o empresário de Buffon Silvano Martina, confirmou que o Benfica é um clube que poderá interessar ao jogador.