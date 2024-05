O lateral-direito Alex Pinto está de saída do Gil Vicente, confirmou o Maisfutebol.

Formado no V. Guimarães e no Benfica, o jogador de 25 anos chegou a Barcelos em 2019/20, por empréstimo dos encarnados. Passou ainda pelo Farense e pela Eslováquia, antes de regressar aos gilistas no último mercado.

Na segunda metade da temporada, somou 15 jogos pelo Gil Vicente.

Zé Carlos e Thomas Luciano são as outras opções de Tozé Marreco para a lateral-direita.