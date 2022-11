Declarações do treinador do Gil Vicente, Carlos Cunha, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota por 2-1, frente ao Portimonense:

«[Que análise faz ao jogo?] Um jogo equilibrado. Em muitos momentos, fruto do nosso contexto, estivemos um pouco aquém do expectável. O Portimonense foi mais eficaz, criou-nos situações de dificuldade, no entanto, os jogadores entregaram-se e foram uma equipa valente em alguns momentos. Na segunda parte, fruto da ansiedade, tivemos falta de uma definição mais correta. Foi mau termos começado a perder num lance de bola parada. Os jogadores são humanos e estas coisas não lhes passam ao lado, mas no que toca ao empenho, estiveram completamente do nosso agrado. Resta-nos acreditar no que estamos a fazer e trabalhar.

[Como se dá a volta a esta fase?] Sentimos que a ansiedade e a necessidade de um resultado positivo faz com que os jogadores percam algum discernimento. Estes jogadores já demonstraram que conseguem ser extraordinários. Hoje, não estavam com a confiança certa, mesmo na tomada de decisão, jogadores que normalmente desequilibram e hoje não o conseguiram fazer. O segredo é trabalhar, com confiança e tranquilidade. A equipa tem valor e temos de acreditar nela. Estou certo de que os resultados vão aparecer.

[Entrada de Matheus Bueno para o lugar de Tiba]Sentimos que tínhamos de acrescentar intensidade. O Bueno estava fresco e eles têm intercalado as suas prestações. O Tiba fez o seu trabalho, deu o máximo, o Bueno podia acrescentar naquela altura e estamos satisfeitos com ambos.»