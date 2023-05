Fim de festa para Gil Vicente e Casa Pia. Num típico jogo de fim de época, os galos venceram os gansos com um golo solitário do goleador Fran Navarro, que iguala o benfiquista João Mário no 3.º lugar da lista de melhores marcadores, com 17 golos. Os gilistas terminam o campeonato no 13.º lugar – à condição, uma vez que o Portimonense ainda não jogou –, com 37 pontos, enquanto os casapianos ficam o 9.º posto, com 41 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Boavista.

Primeira parte sem sal

Pouco ou nada se decidia neste encontro, mas os técnicos mantiveram as estruturas e pilares da equipa. Daniel Sousa foi quem mais mexeu, quatro alterações, à semelhança do que já havia feito em Guimarães. Saíram Né Lopes, Tomás Araújo, Aburjania e Bilel e entraram Gabriel Pereira, Rúben Fernandes, Pedro Tiba e Kevin. Já Filipe Martins só protagonizou duas alterações em relação à partida com o Estoril, trocando Fernando Varela e Diogo Pinto por Léo Bolgado e Afonso Taira.

A primeira metade teve poucos (ou nenhuns) motivos de interesse. O maior aplauso foi ainda antes do apito inicial, quando o Gil Vicente entrou acompanhado por Afonso, o menino que luta contra o cancro e a quem os galos vão oferecer parte da bilheteira. Depois, no jogo jogada, foi um perfeito retrato do que é um jogo de final de época, sem intensidade e com pouca objetividade.

Os guarda-redes foram quase meros espetadores, só tendo de intervir duas ou três vezes. Andrew mostrou-se a um remate de Derick Poloni e viu outro de Tchamba passar perto do poste. Já Ricardo Batista assistiu a um remate muito torto de Pedro Tiba, já no interior da área, e a um tiro de Fran Navarro à malha lateral. E foi tudo!

Navarro decidiu

O reatamento prometeu um jogo mais aberto depois de duas boas oportunidades nos cinco primeiros minutos. Fran Navarro apareceu na cara de Ricardo Batista, mas o guardião levou a melhor. Do outro lado, Vasco Fernandes cabeceou completamente solto ao segundo poste, contudo o esférico saiu ao lado.

O jogo esmoreceu e Daniel Sousa foi o primeiro a mexer. E o resultado foi imediato! Cruzamento de Fujimoto, Depú, que tinha entrado no minuto anterior, cabeceou para defesa de Ricardo Batista e, na recarga, Fran Navarro abriu o marcador! Pouco depois, os gansos tiveram nova contrariedade. Soma teve uma entrada dura e, após consultar o vídeo-árbitro, Hélder Malheiro expulsou o japonês.

Até ao apito final, destaque para uma bomba de Carraça que esbarrou com estrondo na trave da baliza visitante. O esférico ainda beijou a linha de golo, mas voltou para dentro de campo. E, já no período de descontos, Navarro surgiu novamente no cara a cara com Ricardo Batista, mas desta feita o guardião levou a melhor. O galo ‘afogou’ o ganso e ficou com os três pontos em casa.