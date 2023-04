Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sp. Braga, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo difícil, como antevíamos. Tive oportunidade de dizer ao Artur Jorge que o elogio que fiz na antevisão da partida não foi para adoçar o Sp. Braga, foi um elogio genuíno. Tivemos uma entrada muito boa no jogo. Os primeiros 20 minutos foram de posse, criando oportunidades, depois acusámos as condições meteorológicas. Estava muito abafado lá em baixo e não conseguimos pressionar como costumamos fazer. Na segunda parte entrámos um bocado erráticos, mas procurámos até ao fim. Não houve a produção ofensiva que habitualmente temos nos jogos, mas tivemos as nossas oportunidades. Já tivemos jogos assim em que tivemos de baixar um pouco e defender mais [...] Em todos os jogos temos criado oportunidades claras de golo. Hoje tivemos dois golos anulados e uma oportunidade clara do Murilo.»

«Quanto à tabela, temos um objetivo para cumprir e precisamos que seja o mais breve possível.»

[Gabriel Pereira fez a estreia a titular] «Ele vem de uma realidade distinta, mas sabemos da qualidade da II Liga. Há naturalmente um processo de adaptação aos colegas de equipa, por isso não se estreou mais cedo. Houve ali algumas coisas de pormenor para corrigir, mas no geral gostei da sua prestação.»