Declarações de Artur Jorge na conferência de imprensa após o triunfo do Sp. Braga, por 1-0, sobre o Gil Vicente na 28.ª jornada da Liga:

«Perspetivávamos e confirmámos que o jogo foi muito difícil, mas não esperava que a dificuldade fosse tanta. Nos primeiros 15 minutos da primeira parte não fomos iguais a nós próprios, depois assumimos o controlo do jogo, marcámos um golo e tivemos mais ocasiões para fazer mais. Faltou eficácia. Na segunda parte, o jogo ficou mais dividido e, por isso, ficámos mais perto da nossa baliza para segurar a vantagem e os três pontos, que era o objetivo principal de uma forma mais sofrida do que gostaria, mas quero também destacar o empenho e o compromisso dos jogadores.»

«O nosso título foi ganhar hoje ao Gil Vicente, somos exigentes connosco e a pressão que temos é-nos colocada por nós. Queremos fazer mais e melhor e acredito que somos capazes disso até ao fim do campeonato. Não me vou desviar do meu foco em função dos resultados dos adversários. Queremos ganhar ao Casa Pia na sexta-feira e queremos apenas fazer o nosso trabalho, se o fizermos bem e sairmos com a consciência de que demos o nosso melhor, vou ser um treinador satisfeito.»

[O público acredita em algo que o treinador não pode assumir] «Temos que ter controlo emocional sobre as expectativas, sabemos que o caminho é árduo e longo. São seis jogos e, como hoje, vão ser todos difíceis. Registo com grande agrado esta moldura humana, também noutros jogos, é sinal de que os adeptos estão satisfeitos com a prestação da equipa, também houve um cordão humano no caminho até ao estádio e tudo isso é energia e motivação para nós. Estamos no bom caminho.»

«Golo anulado ao Gil Vicente foi uma sensação completamente de alívio porque, ao minuto 87, punha-nos numa posição muito difícil de voltar à vantagem, mas os jogadores não mereciam porque fizeram um jogo de grande entrega e sacrifício.»

«O Niakaté saiu por fadiga, ele o Al Musrati estão a cumprir o Ramadão, voltam à normalidade na quinta-feira. Pela sobrecarga de jogos, o Al Musrati ainda mais pelos dois da seleção [da Líbia]. Houve algum decréscimo da sua capacidade física, o que potencia a falta de discernimento, colocámos o Paulo Oliveira que é sempre fiável.»