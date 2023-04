FIGURA: Ricardo Horta

Em Braga chamam-lhe o GOAT e a cada jogo Horta vai semeando a sua história. Esta tarde, o capitão marcou mais um golo decisivo. Rematou com vontade de quem quer partir pedra e construir um pedestal digno de um candidato ao título. Horta marcou, mas fez jogar. A jogar atrás do ponta de lança num sistema de 4-2-3-1, até à entrada de Pizzi, a 20 minutos do fim, que o fez derivar para a esquerda, serviu os companheiros de equipa e comandou o ataque, assumindo-se naturalmente como grande referência da equipa. Num jogo difícil foi o 21, como tantas outras vezes, a abrir o caminho entre as pedras.

--

MOMENTO: minuto 85. 15 centímetros descongelaram a Pedreira

A Pedreira gelou ao minuto 85, quando Fran Navarro se antecipou à linha defensiva bracarense e fez o golo gilista. Três minutos de tensão no ar, até que a decisão fez o estádio explodir de alegria. Fora de jogo de 15 centímetros, mostraram as imagens do VAR.

--

OUTROS DESTAQUES:

Bruma

Um furacão sobre o lado esquerdo do ataque. Bruma, veloz como sempre, teve uma mão cheia de oportunidades para marcar. Boa parte delas criadas pela sua capacidade de romper linhas e disparar com potência. Esta tarde, não acertou no alvo, mas serviu Ricardo Horta para o golo que valeu os três pontos. Foi um perigo constante, até sair visivelmente fatigado, aos 79m.

Borja

Mais uma boa exibição do lateral esquerdo ex-Sporting, que pelo quarto jogo consecutivo voltou a assumir a titularidade no lugar habitualmente ocupado pelo agora lesionado Sequeira. A fazer todo o flanco e a ganhar cada dividida, o colombiano controlou Murilo e foi muito participativo no jogo ofensivo.

--

Andrew

O Gil Vicente discutiu o jogo até final muito por mérito do guarda-redes ex-Botafogo. O brasileiro de apenas 21 anos é um talento na baliza e demonstrou-o neste duelo minhoto com uma série de defesas de grande nível.

Fran Navarro

Dois golos, nenhum contou. O seu instinto matador foi traído a começar o jogo por 65 centímetros e muito perto do fim por apenas 15. Em ambas as ocasiões, o espanhol que é apontado ao FC Porto quase ajudava a sua provável futura equipa baixando a pressão do Sp. Braga pelo segundo lugar. Não fez golo. Ainda assim, muito mérito nas movimentações «à ponta de lança».