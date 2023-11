Teve a fama, mas também o proveito. O Famalicão venceu o dérbi do Minho e regressou às vitórias três jogos depois. Em sentido inverso está o Gil Vicente, que completou a terceira partida consecutiva sem vencer.

Em jogo de estreias, Gustavo Sá marcou pela primeira vez na Liga e foi imitado por Francisco Moura em cima do descanso. Na segunda metade, Chiquinho aumentou a contagem para os locais e Maxime Dominguez reduziu para os gilistas e fechou a contagem. Vitória justa da equipa mais eficaz e mais madura em campo.

Poucas mexidas

João Pedro Sousa fez apenas a alteração já esperada, em virtude do castigo de Riccili, expulso na Reboleira. Para o seu lugar entrou, para o eixo da defesa, o albanês Mihaj, em estreia na presente temporada. Já Vítor Campelos mudou duas peças em relação ao encontro com o SC Braga. Saiu o castigado Pedro Tiba, rendido por Roan Wilson, e Félix Correia, lesionado à última da hora, sendo substituído por Murilo.

O início da partida foi equilibrado, com as duas equipas a encaixarem taticamente. Os galos foram os primeiros a criar perigo com uma cabeçada de Dominguez à figura de Luiz Júnior. Na resposta, Otávio, do meio da rua, rematou rente ao poste. À passagem do quarto de hora, os gilistas ficaram a reclamar grande penalidade. O árbitro, chamado pelo VAR, manteve a decisão de nada assinalar.

Perto da meia hora, o Famalicão ficou perto do golo com um remate em arco de Puma Rodriguez para espetacular defesa de Vinícius Dias. Contudo, depois da ameaça, apareceu o golo. Gustavo Sá recebeu o esférico à entrada da área e não foi de cerimónias: cá vai disto e o 1-0 para os famalicenses. Foi o primeiro golo da temporada para o internacional sub20.

Em cima do descanso, novamente Gustavo Sá a aparecer solto à entrada da área e a cruzar para Henrique Araújo. Vinícius ainda socou o esférico, mas, na recarga, Francisco Moura rematou para o fundo das redes. Outra estreia a marcar. Preciosa vantagem em tempo de intervalo, perante um Gil Vicente que parece ter congelado depois de sofrer o primeiro golo.

Um golo para cada lado

Os galos entraram mais afoitos para o segundo tempo e a ameaçar a baliza famalicense. Murilo, com doi remates frontais, ficou perto do golo. Pouco depois, foi Fujimoto a rematar para boa defesa de Luiz Júnior. O Famalicão não tinha problemas em dar a iniciativa de jogo aos gilistas. Contudo, com o esférico, saíam que nem balas em direção à baliza contrária.

E foi assim que a turma famalicense chegou ao terceiro. Após canto a favor dos gilistas, Luiz Júnior agarrou no esférico, deu rápido em Francisco Moura que isolou Chiquinho. À saída de Vinícius, muito mal colocado, atirou a contar. Está difícil a vida para Vítor Campelos, que tardava em mexer na equipa.

O Gil Vicente acabou por reduzir pouco depois. Fujimoto desmarcar Dominguez, que aproveitou a escorregadela de Francisco Moura para fazer golo. Os treinadores começaram, então, a refrescar as equipas. Do lado do Gil Vicente, o técnico arriscou colocando jogadores para o ataque e depois deve uma contrariedade, com a lesão de Gabriel Pereira. João Pedro Sousa fez trocas por trocas, mantendo a equipa ativa e com o foco no contragolpe.

Até ao final, o Famalicão controlou a contenda e guardou a sete chaves os três preciosos pontos.