Vítor Campelos diz que «para equipas como o Gil Vicente o mercado está sempre em aberto», tanto para entradas e saídas, pelo que a formação de Barcelos admite ter alterações no plantel até ao final deste mês de janeiro. Até porque o central Gabriel Pereira está a ser muito cobiçado por vários clubes europeus.

«Temos de estar sempre atentos. Sabemos que temos jogadores bastante cobiçados, mas estamos preparados para isso», referiu.

«Nesta altura, temos que estar focados no nosso dia a dia, e nos jogos que temos pela frente, mas sempre preparados para que possa haver alguma mudança. Também estamos atentos ao mercado e a jogadores que nos possam interessar para reforçar a equipa.»

Vítor Campelos pronunciou-se ainda sobre a demissão do atual presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, devido a motivos pessoais, e garantiu que isso não trouxe instabilidade ao plantel.

«A ideia que nos foi transmitida desde o primeiro dia foi que só temos de pensar no trabalho e focarmo-nos nos jogos. Sempre sentimos um grande apoio da direção», referiu.

«Temos de manter o foco quando se ganha. Podemos festejar um pouco, mas, logo a seguir, preparar o próximo jogo. Em nenhum momento pode haver relaxamento, sabemos qual é o nosso objetivo principal e temos de repetir as coisas bem feitas, já nesta partida.»

Ora a verdade é que o Gil Vicente vem de uma vitória, depois de ter batido o Boavista (1-0) na semana passada, o que lhe permitiu interromper uma série de sete jogos sem vitórias para o campeonato. Agora vai tentar, em Faro, frente ao Farense, inverter a sequência de apenas derrotas, como visitante, esta época, na prova.

«Vai ser um jogo bastante competitivo, até porque as equipas do treinador José Mota são equipas bastante competitivas. O Farense tem feito um campeonato interessante até aqui, mas nós sabemos que, ganhando, poderemos igualar, em termos pontuais, este nosso adversário. Por isso, estamos motivados», disse Vítor Campelos.

O treinador garantiu também que a equipa «sabe bem o que vai encontrar» no duelo com os algarvios, querendo que os seus jogadores sejam «competitivos, concentrados e muito focados na exigência do jogo».

Refira-se, por fim, que o Gil Vicente joga no terreno do Farense- no sábado, pelas 15 horas, sem poder contar com o avançado Laurindo Depú, ainda a recuperar de lesão. Por outro lado, Pedro Tiba e Ali Alipour, que estiveram a contas com problemas físicos, já devem estar aptos.