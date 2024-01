O defesa-central Gabriel Pereira é um dos jogadores mais cobiçados do plantel do Gil Vicente, mas os gilistas não estão dispostos a libertar o jogador por um valor abaixo da cláusula de rescisão, que é de 10 milhões de euros.

Ao que o Maisfutebol apurou, os barcelenses pretendem manter os ativos valiosos neste mercado, à semelhança do que aconteceu no passado recente com Fran Navarro e Samuel Lino, que poderiam ter saído do Gil Vicente a meio da época e ficaram até ao final da temporada.

Quanto a Gabriel Pereira, o clube gilista tem recebido várias abordagens e, nas últimas horas, a imprensa grega noticiou que Carlos Carvalhal deseja contar com o jogador brasileiro no Olympiakos. O defesa também tem sido colocado no radar do FC Porto.

O central de 23 anos foi contratado pelo Gil Vicente em janeiro do ano passado ao Vilafranquense, tendo a SAD que agora está na Vila das Aves mantido metade do passe.

Com o regresso de Tomás Araújo ao Benfica, Gabriel Pereira ganhou espaço na equipa e é peça basilar para Vítor Campelos no eixo da defesa: tem 15 jogos e um golo esta temporada.