O Gil Vicente recebe o Sporting de Braga este sábado e o treinador dos gilistas, Vítor Campelos, antecipa um duelo «equilibrado» com os arsenalistas, que vêm de um desaire diante do Real Madrid.

«Não acho que o Sporting de Braga tenha ficado com o orgulho ferido com essa derrota, pois mesmo não sendo o resultado [2-1] que queriam, terão ficado satisfeitos com a exibição. Antevejo, por isso, uma partida equilibrada, entre duas boas equipas», disse o técnico dos barcelenses na antevisão ao embate da nona jornada do campeonato.

Campelos considerou que as duas equipas «têm processos bem vincados, onde se identifica, facilmente, qualidade de jogo de ambas», esperando «um jogo bem disputado, em que os detalhes podem fazer a diferença».

«Prevejo duas equipas com olhos postos na baliza adversária. Mas preparamos bem o jogo, e creio estarem reunidas condições para um bom desafio, muito competitivo, em que tudo vamos fazer para ficar com os três pontos», realçou.

O treinador do Gil Vicente desvalorizou ainda o calendário apertado do Sp. Braga, tendo apontado para a «qualidade do plantel» de Artur Jorge.

«Neste último jogo como o Real de Madrid, o Pizzi não jogou, e o Abel Ruiz, o Bruma ou o João Moutinho só entraram na segunda parte. Isso mostra que o Braga, além de uma boa equipa, tem um excelente plantel. Certamente haverá uma outra mexida, mas seja quem jogar prevejo um adversário forte. Temos de nos preocupar no que podemos fazer e na nossa mentalidade», sublinhou.

Vítor Campelos também comentou o alegado interesse do FC Porto no central brasileiro Gabriel Pereira.

«Durante a época vão saindo algumas notícias, mas muitas são apenas especulações. Não só o Gabriel [Pereira], como outros jogadores do nosso plantel têm qualidade para jogar em clubes ditos grandes. Ele tem feito uma boa época, é excelente profissional, sendo natural que possa haver o interesse. Deixa-nos orgulhosos que os nossos atletas possam atingir outros patamares, mas até agora são apenas especulações», frisou.

Ali Alipour e Laurindo Depú, ambos a recuperarem de lesões, são baixas nos gilistas para a receção aos bracarenses.

O Gil Vicente recebe este sábado o Sporting de Braga, numa partida agendada para as 20h30, que terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.