Francisco Dias da Silva vai deixar a presidência do Gil Vicente por motivos pessoais e o clube barcelense já anunciou eleições antecipadas para fevereiro.

O atual líder dos gilistas, que foi reeleito em março do ano passado para um mandato de três anos, vai deixar o cargo, mas mantém total apoio e confiança na atual estrutura, que vai recandidatar-se, apurou o Maisfutebol.

A entrega das listas para o triénio 2024-2027 decorre até 24 de janeiro e os sócios poderão votar no novo presidente entre as 10h00 e as 20h00 do próximo dia 1 de fevereiro.