[Que análise faz ao jogo de hoje?]

Quando o guarda-redes do Farense é eleito melhor em campo, acho que diz muito do que aconteceu ao longo do jogo.

Acho que entrámos muito bem e controlámos sempre o jogo. Houve uma ou outra transição do Farense e sobretudo os lances de bola parada causaram-nos situações de intranquilidade, mas acho que, no jogo jogado, estivemos sempre por cima.

Criámos oportunidades mais do que suficientes para ganhar o jogo; o Velho mais uma vez deu pontos ao Farense e nós, num lance de alguma infelicidade, acabámos por sofrer um golo que dita o resultado.

Preparámos bem o jogo, conseguimos entrar no último terço, chegar perto da área, ter oportunidades flagrantes de golo e acho que o resultado deveria ter sido outro.

[O que tem faltado ao Gil nos jogos fora de casa?]

Faltou marcar as oportunidades flagrantes que tivemos. Depois, tem surgido um ou outro detalhe porque o golo do Farense acaba por ser um lance fortuito.

Às tantas, é um pouco isto o que tem acontecido: fazemos bons jogos, mas os resultados não têm acompanhado a qualidade do jogo.